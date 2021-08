César Montes: 'Todos quisiéramos ir a jugar a Europa, pero no depende de mí'

Los Juegos Olímpicos funcionaron como vitrina para más de un jugador mexicano. Al momento, el único medallista nacional que emigró a Europa ha sido Johan Vásquez; sin embargo, rumores comenzaron a rondar sobre nombres como el de César Montes.

Al igual que Vásquez, el central de los Rayados de Monterrey tuvo actuaciones destacadas en Tokio 2020 y gracias a sus cualidades en la defensa surgieron posibles clubes interesados en el ‘Cachorro’, aunque el jugador del conjunto regiomontano dijo desconocer estos supuestos, ya no recibió una oferta formal por parte de algún equipo extranjero.

“No había escuchado, realmente estaba concentrado en lo que me tocaba hacer que era estar en los Juegos Olímpicos. No creo que haya sido una realidad pero mi objetivo es seguir dando buenas actuaciones para cumplir ese objetivo de ir a jugar a un club así”, declaró en entrevista para RÉCORD.

Aunque el objetivo de Montes es desempeñarse en el viejo continente, objetivo que considera cualquier futbolista tendría en mente y a pesar de que actualmente se encuentra con estabilidad en el futbol mexicano, aseguró no tendría inconveniente en comenzar a probarse en una liga europea, ya que esa es la meta por la que se ha mantenido trabajando.

"Creo que todos quisiéramos ir a jugar al otro continente y probar nuevas cosas. Hay muchas cosas que no dependen de uno, son diferentes circunstancias, me preparo en lo personal para cumplir mi objetivo que es estar ahí, estaría encantado de dar ese salto. En la liga hay un nivel bastante alto y tenemos comodidades, pero en lo personal eso no influye en la decisión de quedarme o salir", aseguró.

