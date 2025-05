Domènec Torrent fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Monterrey

Este lunes en las instalaciones de El Barrial, Domènec Torrent fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de los Rayados de Monterrey. Con una trayectoria que incluye pasado por clubes de élite como Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City, Flamengo y Galatasaray, el técnico catalán llega con la misión de llevar al equipo de regreso a conquistar títulos. Su presentación estuvo marcada por un discurso apasionado, donde dejó claro que este reto es no el más importante de su carrera, pero sí es el que más lo ilusiona en este momento de su vida profesional.

Torrent posando con la indumentaria rayada ı MexSport

Un reto que ilusiona

En cuanto a la relevancia de este nuevo capítulo en su carrera, Torrent expresó: “Con sólo identificar dónde hemos estado, Flamengo es un club grande, Barcelona, Bayern, City; nos tenemos que echar una vuelta en el mundo sabiendo que aparte del futbol mexicano hay más cosas. Es un reto desafiante y por eso estamos aquí. Pero no, no es el reto más importante. Es el reto más ilusionante de nuestras vidas ahora mismo”, mencionó.

Sobre la duración de su contrato, que es de solo un año, Torrent explicó su filosofía: “Así me siento cómodo, ojalá estuviera cinco años, quiere decir que hemos ganado cosas y no estamos aquí para un año, queremos estar cinco y para ello hay que ganar cosas importantes. Es un tema de confianza, nos manejamos mejor y nos ponemos auto presión”. Con estas palabras, el técnico dejó claro que su compromiso con Rayados va más allá de un plazo corto, y que su objetivo es construir un proyecto exitoso a largo plazo, siempre bajo la premisa de alcanzar resultados inmediatos para ganarse esa continuidad.

Torrent no considera este reto como el más importante en su carrera ı MexSport

A las estrellas, tratarlas con normalidad

Al ser cuestionado sobre su compatriota, Sergio Ramos, Torrent no escatimó en elogios: “Sergio Ramos lo conocemos de hace años, nos hemos enfrentado en Barça, Bayern y City. Es un líder, muy profesional y aprieta en el buen sentido de la palabra a sus compañeros, de renombre internacional pero a mí no me sirve lo que he hecho. Empezamos de cero todos” mencionó sin generar rangos entre su nuevo plantel.

Respecto a la gestión de un plantel repleto de nombres destacados como Canales, Ramos, Ocampos y Torres, Torrent señaló: “Manejarlos con normalidad, lo más cerca de agarrar un colectivo de personas y que cada una es diferente. Intentar llegarles dentro, convencerles y hacerlos sentir que con talento no es suficiente, falta compromiso, unión (que ya la tienen) y estar todos en una”. Además, destacó la importancia de competir desde el primer partido del Mundial de Clubes, especialmente ante un rival complicado como el Inter, enfatizando que el estilo de juego se adaptará tácticamente a cada oponente, pero siempre con la meta de ser protagonistas.

Domènec Torrent y su cuerpo técnico ı MexSport

Finalmente, Torrent proyectó una mentalidad ganadora y pragmática, enfocada en el día a día y en alinear el mejor once posible para cada encuentro. Su experiencia global, sumada a la calidad del plantel de Rayados, promete un proyecto ambicioso que buscará no solo competir, sino imponerse en la Liga MX con un futbol atractivo y efectivo. La afición albiazul ya espera con expectativa los primeros pasos de esta nueva era bajo el mando del estratega catalán.

