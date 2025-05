El día que Nico Sánchez, técnico interino de Rayados, llamó ‘enano’ a Messi y generó la ira de sus fans

Nico Sánchez será el técnico interino mientras la directiva de Rayados encuentra al sustituto de Martín Demichelis para el banquillo regiomontano, tras la confirmación, en RÉCORD recordamos el incidente que protagonizó con Lionel Messi y terminó provocando la reacción de los fans de 'La Pulga'.

Nico Sánchez l CRÉDITO:IMAGO7

Todo sucedió al término del encuentro en la casa del conjunto del Inter Miami con el resultado a favor de la visita por 2-1 en los Cuartos de Final de la Concachampions 2023-24.

El exjugador argentino y en ese momento auxiliar vivió un momento bochornosos con el jugador de ‘Las Garzas’ durante la Ida celebrado en el Estadio Chase dentro de la Champions Cup de la Concacaf, donde el defensa llamó ‘enano’ al ‘10’.

Messi l CRÉDITO:IMAGO7

Qué dijo Nico Sánchez sobre Messi

Así dio su versión Nico Sánchez en entrevista para FOX Sports: “Si me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar, porque sino me hubiera pegado”.

“Me tuvo a un centímetro, me puso el puño a lado de la cara. Yo creo que estaba buscando más mi reacción más que pegarme. Me quería comer crudo. El enano estaba ende….., tenía la cara”, mencionó lo sucedido.

Messi en Monterrey l CRÉDITO:IMAGO7

Rayados terminó avanzando

Tras lo sucedido en el primer capítulo los Rayados sentenciaron la serie en la Vuelta con un contundente 3-1 para avanzar a las instancias de las Semifinales dejando ver mal al Inter Miami en el ‘Gigante de Acero’

