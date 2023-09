Fernando Ortiz, al ser cuestionado por Clásico Regio tras vencer a León: 'Déjenme disfrutar un ratito'

Rayados de Monterrey enfrentará el Clásico Regio 133 con un desafío importante: la ausencia de sus cuatro delanteros titulares debido a la expulsión de Ali Ávila en el partido contra León, un encuentro que ganaron 3-1 a pesar de jugar la mayoría de los minutos con un jugador menos. Los cuestionamientos en la conferencia de prensa hacia el entrenador Fernando Ortiz se centraron en la problemática de no contar con un delantero centro para el enfrentamiento ante Tigres, lo que generó cierta tensión en el estratega albiazul.

Al respecto, Fernando Ortiz comentó en la rueda de prensa post partido: "Se ganó un partido importantísimo, déjenme disfrutar un ratito, sacamos el partido adelante; mañana veré, hoy voy a felicitar a los jugadores, porque sacaron un partido dificilísimo, donde los primeros minutos fueron complicados, entendieron perfecto cómo salir al segundo tiempo con una ventaja y con un jugador menos. Tenemos una escasez de delanteros, pero los que entraron en una posición desconocida lo hicieron bien".

El entrenador expresó su deseo de enfocarse en el presente y en el esfuerzo de sus jugadores antes de abordar la problemática de la falta de delanteros. "Lo que noto es que, porque no hablamos del futbol del partido, calma, está el esfuerzo que hicieron los jugadores, la afición, eso es lo más importante. Después, lo que suceda para adelante, lo veremos después. Hoy los jugadores se llevaron el protagonismo al cien por ciento".

En cuanto a la situación de Sergio Canales, quien salió del partido por precaución, Ortiz comentó: "Hemos trabajado o enfocado en la zona defensiva, en los equilibrios de los dos laterales. Me desesperé con el resultado a favor, el mensaje se escucha y lo llevan a cabo. Canales sintió un dolor y salió por precaución. Aún no tengo diagnóstico. Es un jugador de experiencia que sabe cuándo sí o no seguir".

Fernando Ortiz también defendió a Ali Ávila y no cree que la expulsión afecte al joven jugador de 19 años, quien tenía la oportunidad de mostrarse en el partido contra Tigres y en el próximo Clásico Regio. El entrenador considera que es importante dejarlo tranquilo y seguir trabajando en su desarrollo como futbolista.

