Luego de la sorpresiva derrota de Monterrey en el Gigante de Acero por parte de Cruz Azul. Fernando Ortiz, estratega de los Rayados asumió la responsabilidad de este resultado.

“No me gusta poner excusas. Cuando el equipo juega bien, es mérito de los jugadores. Cuando juega mal, el responsable soy yo", dijo Tano Ortiz en conferencia de prensa.

Al ser cuestionado sobre Cruz Azul, el timonel del equipo regio señaló que sí esperaba que La Máquina jugara de esa manera ante sus pupilos.

“Sí, tal cual lo planifiqué y salió. El equipo mío no estuvo lúcido, quizás no fui tan claro en decírselo, pero yo esperaba este Cruz Azul, nosotros no fuimos eficaces, así esperaba a este Cruz Azul, hay que saber aceptar la derrota y preparar el siguiente partido", asumió.

Además, Tano Ortiz, confesó que su plantilla no está corta, que confía en sus elementos a la hora de los cambios que se hacen durante el partido.

“Las decisiones que tomo, no me pongo a pensar. Sí me pongo a pensar de las decisiones que tengo, cómo le doy confianza al chico que tenga que entrar. Yo confío y estoy agradecido con la plantilla que tengo. El mercado de pases está abierto, lo dije y lo manifesté el otro día", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡VOLVIERON A GANAR! CRUZ AZUL SE IMPONE A RAYADOS Y ROMPE RACHA DE 4 MESES SIN VICTORIA