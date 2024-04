Esta tarde, previo al partido de ida de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup entre Rayados e Inter Miami en Florida, el capitán del Monterrey habló frente a los medios (Héctor Moreno) recordando los múltiples enfrentamientos que ha tenido con Luis Suárez y Leo Messi, jugadores que probablemente tendrá que marcar el día de mañana.

“Yo creo que la historia mía con Luis empieza desde Holanda, tenemos mucho tiempo de conocernos, muchos enfrentamientos en la liga holandesa, luego en la española, alguna vez ha ganado él, otras veces he ganado yo, no va tanto de un jugador mano a mano como si fuera un partido de tenis, yo creo que es más en conjunto, siempre pienso en el equipo, siempre pienso en cómo poder hacer, o cómo el equipo puede hacer para que los balones no le lleguen tan cómodos, él es alguien que si está cerca del área, tiene una capacidad de resolución muy alta, muy efectiva”, comentó el ex del PSV.

Respecto al posible duelo que sostendrá la defensa del Monterrey frente a Lionel Messi, Moreno declaró que su equipo tiene experiencia suficiente, además, recordó su último choque, en la Copa del Mundo.

“Tenemos a Andrada, Maxi, que jugaron con él, Gallardo que lo ha enfrentado con Selección, 'Corcho' que no sé si lo ha enfrentado en algún momento, pero que lo conoce seguramente, yo creo que estamos en un plantel muy valioso, con mucha experiencia, con grandísimos jugadores… no está por demás siempre recordar el hecho de que poco o nada de espacio se le tiene que dar a ese tipo de jugadores, mi experiencia más reciente con Messi es en el Mundial, que se le dio medio metro y desafortunadamente nos cambió el resultado o el rumbo del Mundial”, agregó el defensor.

