Héctor Moreno previo al Clásico Regio: "¿Presión? no, pero fácil no será"

Este miércoles, previo al arranque de las Semifinales del Clausura 2023, Héctor Moreno compareció ante los medios de comunicación para dar las últimas impresiones antes de enfrentar a los Tigres en una edición más del Clásico Regio.

Durante la conferencia de prensa, Moreno aseguró que como tal no existe presión por llegar a la Final del torneo, pero si comentó que vencer y eliminar a los Tigres de Robert Dante Siboldi no será para nada sencillo.

No, ¿de presionar, no? Yo creo que la tensión, el nerviosismo que cualquier partido de Semifinal sí. Tigres está aquí por méritos propios, nadie les ha regalado nada, han tenido una temporada complicada, no acostumbrados a lo que venían haciendo, pero aun así están al mismo nivel que nosotros en este momento.

Fácil no será, yo pienso que se ha dicho y a veces se malinterpreta, pero lo que hiciste antes no sirve de nada. Todo inicia de cero, son dos partidos y ese gran rendimiento que tuvimos durante el año nos permite que un empate nos deje avanzar, esperamos no tener que tirar de eso, pero será una ventaja que tendremos al final de los dos partido", comentó Moreno.

Rayados terminó como primer lugar del Clausura 2023, un empate en ambos partidos lo metería en la Final, además de contar con la ventaja de cerrar la serie el próximo sábado 20 de mayo en su cancha ante su afición.

