Javier Aguirre: 'A Rayados no le puede ir peor que el torneo pasado'

Javier Aguirre, director técnico del Monterrey, habló en conferencia de prensa y aseguró que en el Clausura 2022, Rayados no puede tener un peor Torneo que en este Apertura 2021 y confirmó que lo sucedido en este semestre fue consecuencia de las lesiones.

“Peor no nos puede ir, como nos fue en el torneo pasado. Tuvimos muchas lesiones, a pesar de eso conseguimos la Concachampions y ahora se nos viene el Mundial de Clubes.

“No hay Copa Oro, no hay olímpicos, no hay Copa América, no hay tantos viajes; el riesgo de lesiones se minimizan”, sentenció Aguirre.

“Pienso que el plantel tiene una revancha y aquí hay gente que no se puede perder 10 partidos por temporada. Cuatro jugadores se perdieron dos tercios del torneo, eso es muy dificil que nos vuelva a suceder”, explicó el DT de Rayados

Por último, Aguirre habló sobre la posible llegada de Rodolfo Pizarro al cuadro regiomontano. “Esa pregunta tiene que ir dirigida a Carlos Vela (Gerente Deportivo) o Dulio Davino, realmente no puedo meterme en esas historias. Yo me dedico a entrenar a los jugadores que tengo”, expresó Javier Aguirre.

