Javier Aguirre: 'La MLS bajo ninguna circunstancia está a nuestro nivel'

Los Rayados se preparan para enfrentar al Columbus Crew en la Liga de Campeones de la Concacaf buscando sacar un buen resultado para enfrentar la Vuelta con tranquilidad.

A pesar del crecimiento que ha tenido el futbol de la MLS en cuanto a fichajes e infraestructira, Javier Aguirre aseguró que los equipos estadounidenses no son mejores en ningún aspecto a los mexicanos.

"Sí es otra liga en los últimos 20 años, los estadounidenses antes no tenían el mismo nivel que hoy, estaba en el inicio, antes contrataban un buen nombre y nada más. De hecho ahora los equipos tienen su propio campo, antes jugaban en estadios de beisbol, pero bajo ninguna circunstancia están aún a nuestro nivel", aseguró el Vasco.

Aguirre aseguró que el futbol de norteamérica no es tan popular como el de Sudamérica y destacó que espera que pueda ser observado en más rincones del mundo y no solo en México y Estados Unidos.

"Me tocó vivir en distintos países y se ve Copa Libertadores, Copa América, no se ve Copa Oro o Concacaf, el partido de mañana no se verá más que en Estados Unidos y México, si logramos hacer más conocido esto a nivel internacional sería magnífico, pero a nivel deportivo sí es atractivo jugar contra equipos de otra confederación o de otro nivel. Es algo que se dio en su día y sería bonito volver a empatar está situación, dicho con respeto hacías Concacaf", mencionó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAVIER AGUIRRE TRAS TERCERA DERROTA CONSECUTIVA: 'NO ES UNA SEMANA PARA EL OLVIDO'