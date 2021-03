Javier Aguirre tras caer vs Cruz Azul: 'No estamos cómo quisiéramos en cuanto a puntos'

Javier Aguirre, técnico de Rayado, evitó polemizar tras la derrota de su equipo a manos de Cruz Azul con un gol polémico. A lo qué el estratega regio dijo que no piensa quejarse del arbitraje, pues es algo que no ha hecho a lo largo de toda su carrera.

“No hablo del árbitro. Los que hemos jugado, los que hemos estado ahí, pues eso todo mundo quiere piten todas las faltas a tu favor eso sucede aquí, en China, en Japón y en Abudabi, es normal. Sacar el partido, felicidades al ganador y vete a tu casa. No me he quejado en 45 años y no lo voy a hacer hoy aquí”, declaró en conferencia de prensa.

Aguirre mostró autocrítica y señaló que su equipo ha dejado escapar puntos importantes a lo largo de la campaña y admitió que la derrota ante los cementeros fue a causa de un error cometido.

“Pienso que hemos dejado ir puntos, con Necaxa con Tijuana, eran partidos que debimos haber controlado mejor. No estamos cómo quisiéramos en cuanto a producción de puntos. Nos enfrentamos al súper líder que saben a lo que juegan, era así el partido a buscar el error y surgió ya está, no le doy más vueltas”, comentó.

El Vasco reconoció que la Máquina es un gran rival, el cual está atravesando una excelente racha, razón por la que les extendió una felicitación.

“Creo que nos enfrentamos a un gran equipo fue un duelo muy disputado en el que no podíamos cometer errores. Podemos argumentar mil cosas pero hay que felicitarlos llevan una buena racha están en la buena y están bien”, finalizó.

