'Me quiso pelear Messi, me puso el puño a lado de la cara': Nicolás Sánchez sobre incidente con el argentino

Siguen saliendo más detalles sobre el incidente entre Lionel Messi y los Rayados de Monterrey. Tras el triunfo del equipo regio en la Ida de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, según reportes, el argentino se encaró con algunos integrantes del equipo mexicano.

Ahora ha sido Nicolás Sánchez, auxiliar técnico de Rayados, quien ha contado su versión de los hechos, asegurando que el delantero argentino lo encaró y estuvo cerca de pegarle con el puño, sin embargo, no pasó a mayores.

“Si me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar, porque sino me hubiera pegado. Me tuvo a un centímetro, me puso el puño a lado de la cara. Yo creo que estaba buscando más mi reacción más que pegarme. Me quería comer crudo. El enano estaba endemoniado, tenía la cara del diablo”, comentó Sánchez en audio revelado por Fox Sports.

Rayados, tras el incidente en Miami, Rayados presentó una queja formal ante la Concacaf por la actuación del ídolo argentino, pero hasta el momento no han recibido respuestas.

'Tata Martino, pobre pelotudo'

El auxiliar técnico también reveló que hubo un problema con el entrenador de Inter Miami, quien estuvo a lado de Messi mientras sucedió el incidente entre ambos equipos.

“Pobre pelotudo, me decía: ‘tonto vas a llorar’. Un pelotudo. Yo nunca le respondí no le contesté a nadie. Lo que hicieron es gravísimo, pero es parte del show”, finalizó el integrante de Rayados.

