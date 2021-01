Nico Sánchez tras señalamientos de jugar con Covid-19 vs América: 'Vendieron pescado podrido'

Alza la voz. Nico Sánchez, capitán de la Pandilla, defendió al Monterrey de las acusaciones que los señalan de jugar el duelo ante el América de la Fecha 2 del Guardianes 2021 sabiendo que eran portadores de Covid-19.

En charla con los medios, Nico explicó de forma coloquial que las quejas sin comprobar nada fue como vender 'pescado podrido'.

“De lo que se habló, contra eso no podemos hacer nada. Es pescado podrido que vendieron, no tienen nada para comprobar, no hay pruebas. Pasa acá y en todos lados, estoy acostumbrado, no me afecta que hablen.

“Nosotros tenemos que seguir demostrando a nuestra gente que estamos en el buen camino, donde si bien el objetivo no es a corto plazo, es al final del campeonato, es a lo que nos obliga e inspira”, sentenció.

