¡No se dan por vencidos! Rayados insiste en el fichaje de Tecatito Corona

Rayados mantiene la esperanza de poder cerrara un fichaje más antes de el fin del mercado de verano. José Antonio Noriega sigue buscando fichar al delantero mexicano Jesús Manuel Corona, y aseguró que han avanzado en las negociaciones.

Hace unas semanas tanto el agente de Tecatito, como el mismo futbolista revelaron que no habían tenido contacto con Monterrey por lo que parecería que no habría un fichaje y Corona se quedaría en Sevilla hasta terminar su contrato, sin embargo, Tato Noriega no se da por vencido.

“Mientras haya posibilidad reglamentaria, vamos a estar abiertos a cualquier oportunidad en el sentido de algo que valga la pena y que sea valioso y disponible. Entonces sí, seguimos adelante con posibilidades. Sí, Jesús Corona es uno de ellos, pero estamos en eso, son negociaciones un poco como pasó con Sergio Canales, no son sencillas, que hay muchas cosas encontradas, pero seguimos en eso".

Ahora el equipo regiomontano tendrá poco más de tres días para poder finalizar el fichaje previo al cierre de mercado. De acuerdo con el director deportivo, las negociaciones han avanzado, pero sabe que aún faltan muchos detalles.

"Yo creo que se ha avanzado, creo que vamos por buen camino, pero en otras ocasiones les he dicho y repito la frase: del plato a la boca se cae la sopa, es la verdad porque cuando tú crees que tienes algo en tus manos, pero no depende de ti, lo terminas perdiendo y en una negociación sobre todo involucrados seres humanos, de repente puede cambiar, pero mi sensación es positiva”, finalizó el directivo en conferencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANTONIO MOHAMED TRAS VENCER A TIGRES: "LA VICTORIA LLEGA EN BUEN MOMENTO"