Prensa regia comparó a Íker Fimbres, joya de Rayados, con Vitinha del PSG

En el apasionado universo del futbol regio, donde cada comentario puede detonar un terremoto de opiniones, una nueva discusión ha cobrado fuerza: Íker Fimbres, joven mediocampista de Rayados, fue comparado nada menos que con Vitinha, el internacional portugués del Paris Saint-Germain. La afirmación fue lanzada por Willie González, reconocido comentarista regiomontano, y rápidamente se convirtió en tema de conversación, tanto en cabinas de radio como en redes sociales.

Íker Fimbres marca golazo en Clásico Regio | MEXSPORT

La idea puede parecer descabellada a primera vista. Vitinha es una pieza clave del PSG, figura consolidada en la Champions League y la selección portuguesa. Íker, por su parte, apenas da sus primeros pasos en la Liga MX, aunque con una carta de presentación poderosa: un doblete en su primer Clásico Regio. Pero según González, hay similitudes técnicas, físicas y tácticas entre ambos que justifican la comparación.

"Íker hace lo mismo, sólo que en otra liga y a otro ritmo", dijo el locutor durante una transmisión en RG La Deportiva, haciendo referencia a un gol de Vitinha ante el Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes y comparándolo con una anotación del mexicano en el clásico ante Tigres. Para González, el problema de Fimbres no es el talento, sino que "todavía no se la cree".

Reacciones divididas: entre el entusiasmo y la incredulidad

Como era de esperarse, la afirmación no pasó desapercibida. Compañeros de panel como Edu Torres y Roberto Hernández Barocio no tardaron en poner los pies sobre la tierra. Torres fue tajante: “Si existiera alguien con el nivel de Vitinha, no estaría jugando en Guadalupe, estaría en el Etihad o en el Bernabéu”. Por su parte, Barocio, con su habitual sarcasmo, remató: “En lo único que se parecen Íker y Vitinha es que ambos son futbolistas”.

Vitinha en candidato a ganar el Balón de Oro | AP

El debate encendió las redes. Algunos aficionados, emocionados por el talento emergente de Fimbres, defendieron la comparación como una expresión de fe en la cantera. Otros, más cautos, consideraron que se trataba de una exageración peligrosa que puede generar expectativas desmedidas. Incluso algunos periodistas nacionales retomaron el tema para abrir el debate sobre cómo se mide el potencial de los nuevos talentos en el futbol mexicano.

¿Promesa inflada o diamante en bruto?

Comparar a Fimbres con Vitinha podría sonar como una provocación más que como un análisis técnico. Pero el futbol mexicano ha tenido episodios similares: jugadores jóvenes puestos al nivel de estrellas internacionales, muchas veces sin el tiempo necesario para madurar. Recordemos casos como el de Giovani dos Santos comparado con Ronaldinho, o el de Lainez señalado como el “nuevo Messi mexicano”.

La gran pregunta es si Íker Fimbres logrará transformar este ruido mediático en motivación. A sus 19 años, ya ha dado un golpe sobre la mesa. Ahora le toca demostrar que puede sostenerlo con regularidad, en una liga exigente y en un club que no regala minutos a cualquiera.

