Rayados: Antonio Mohamed dejó de ser técnico del Monterrey

Los rumores se hacían más fuertes y este miércoles la directiva de Monterrey y el técnico Antonio Mohamed anunciaron su desvinculación laboral tras la eliminación en el Repechaje del Guard1anes 2020 a manos del Puebla.

A través de las redes sociales, Rayados emitió un comunicado en el que anunció que el Turco dejaba de ser el técnico después de una segunda etapa en el equipo.

"El Club de Futbol Monterrey Rayados informa que, por mutuo acuerdo, Antonio Mohamed deja la dirección técnica del primer equipo a partir de este miércoles 25 de noviembre. Manifestamos a nuestra afición el compromiso de buscar un cuerpo técnico que nos permita cumplir con los objetivos permanentes de la institución", se pudo leer en la misiva.

Y fue el propio Mohamed a través de un video quien se despidió del club y la afición albiazul después de obtener los últimos títulos de Liga, Copa y Concachampions.

"Hola afición Rayada, estoy acá para comunicarles que hemos tomado una decisión junto con la directiva de no continuar el proyecto y quiero agradecerles todo lo que vivimos juntos. Me hubiera gustado haber festejado con ustedes el haber ganado todo con esta institución. Soy Antonio, soy Rayado por siempre y no es una despedida, es un hasta luego", detalló el estratega argentino en un video de poco más de un minuto.

| Comunicado a nuestra Afición y a la Comunidad en general. #EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/1a82npn2gf — Rayados (@Rayados) November 26, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS: A MOHAMED SÓLO UN MILAGRO LO MANTENDRÁ COMO TÉCNICO DEL EQUIPO