Rayados: Maxi Meza dio la cara por el plantel y se disculpó con la afición tras la eliminación

Luego de haber quedado eliminados en el Repechaje por el Atlético de San Luis, el equipo de Monterrey le ofreció disculpas a su afición por el resultado que los dejó sin posibilidades de pelear por el título del Torneo Clausura 2022.

"Nos duele que no podremos seguir peleando juntos por el título. Sabemos que mereces y esperas mucho más.

"Nos resta levantar la cara, prepararnos aún mejor para el siguiente torneo y buscar los objetivos que todos deseamos. Gracias por ser Rayado... desde siempre", publicaron en su cuenta de Twitter.

De igual manera, Maxi Meza dio la cara por el plantel, expresando su sentir tras no haber conseguido avanzar a la Liguilla, objetivo al que debe aspirar la institución en cada campaña.

"Dolidos, no sólo el partido de ayer ha sido un semestre muy duro, muy difícil, en el cual somos totalmente responsables. Fueron seis meses en los que pasaron muchas cosas donde sólo queda disculparnos con la afición, y nosotros también con el club", declaró.

El experimentado jugador argentino habló sobre el penalti que falló ante los potosinos; convirtiéndose en uno de los responsables para que Rayados no consiguiera su pase a los Cuartos de Final.

"Son decisiones del momento, se entrena en la semana, pero llega ese momento y cuando dudas o cambias de decisión, es ahí hasta donde te equivocas. Admito que, por querer asegurar, he cambiado de decisión y es ahí donde fallé", añadió.

Asimismo, Maxi Meza destacó que el equipo no funcionó de la mejor manera en el segundo tiempo, situación que provocó la remontada del San Luis en tan solo 20 minutos.

"Fueron los peores 20 minutos que hemos jugado, porque nos dan vuelta el partido tan fácilmente y eso no nos suele pasar. Fue un partido muy raro, y sí el equipo no hubiese tenido reacción, no lo hubiéramos empatado, el equipo trató de buscar, obviamente pega la desesperación", mencionó.

Por último, el futbolista de 29 años le agradeció el apoyo que demostró la afición y enfatizó las disculpas hacia ellos.

"Ayer que entramos a la cancha se veía el estadio totalmente completo, que es como lo queremos ver siempre, entonces agradecerles siempre y pedirles disculpas, se hubiesen merecido un pase a la Liguilla porque la verdad fue un ambiente increíble", finalizó.

