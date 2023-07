Rayados: Tano Ortiz elogió a Sergio Canales a pesar de que las negociaciones están en pausa

Rayados sigue en negociaciones con el futbolista español, Sergio Canales. De momento han llegado a una traba pues no pueden quedar de acuerdo sobre el salario del futbolista, quien busca el mejor contrato de toda la Liga MX.

Según información del director de RÉCORD, Carlos Ponce de León, las negociaciones con Betis por Canales están atascadas porque el club español está pidiendo más dinero. Además, el jugador ibérico está buscando un salario que no solo iguala al de André-Pierre Gignac, sino que lo supera. El agente de Canales está pidiendo 6 millones de dólares al año, un salario que no se ha pagado antes en México.

A pesar de esto, Fernando Ortiz, decidió elogiar al jugador del Real Betis lo que ayuda a pensar que el equipo hará todo lo posible por ficharlo. A pesar de esto, decidió no adentrarse más pues considera que mientras no esté en la plantilla no puede hablar mucho de él.

“Yo sé lo mismo que sabes vos. Es un jugador a nivel nacional de su país y a nivel internacional muy interesante, después hablar sobre algo más, no puedo hablar porque hoy no cuento con él”, comentó Tano en conferencia de prensa.

De la misma forma aseguró que no pierde el sueño pensando el la llegada del futbolista pues sabe que la directiva está haciendo todo lo posible por conseguir el fichaje.

“Entiendo que puedan tener esa ilusión de ver llegar a un jugador que todos quieren, pero mi enfoque está en los jugadores que tengo, ¿la directiva está trabajando para reforzar al equipo? Sí, ¿a mí me tiene que volver loco la ansiedad? No”.

