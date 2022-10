Rayados: Vucetich no quiso arriesgar a Funes Mori en el encuentro contra Pachuca

No lo quiso arriesgar. Tras varias semanas lesionado, Rogelio Funes Mori apareció en el banquillo de Rayados en el partido contra Pachuca, mismo que arrojó un empate sin goles, pero el mellizo no disputó ningún minuto y terminó la temporada regular en la banca.

Tras el partido, fue el propio Víctor Manuel Vucetich, entrenador de Monterrey, quien dijo que no quiso arriesgar al naturalizado mexicano, pues el ritmo del partido y por lo que se jugaba no valía el esfuerzo, y tendrá dos semanas más para recuperarse, pues descansarán el próximo fin porque no jugarán el Repechaje.

“Creo que era más importante todavía de acuerdo con la intensidad del encuentro, para qué lo arriesgamos, creo que la parte importante es tener la conciencia muy clara de que nos va a servir más en la otra parte (liguilla) que en esta parte.

“Darle tiempo, que esté mucho mejor, podemos trabajar estos 12 días que tenemos para poder mejorarlo, intensificar su trabajo para que llegue de mejor forma, sobre todo en el aspecto mental”, dijo el Rey Midas en conferencia de prensa.

Cabe recordar que, en la última Fecha FIFA, Funes Mori asistió a la concentración con el Tricolor, pero regresó a Rayados antes del segundo partido para seguir con el tratamiento de su lesión, pues es un delantero candidato y favorito del Tata Martino para ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: NICO IBÁÑEZ, CAMPEÓN VIRTUAL DE GOLEO DEL APERTURA 2022