¡Se queda en Monterrey! Berterame rechazó oferta millonaria de la MLS y no saldrá de Rayados

Las buenas actuaciones de Germán Berterame con el Monterrey, lo han convertido de uno de los favoritos de la afición rayada, y más ahora que el Director Deportivo del club, Antonio Noriega, ha compartido que el atacante rechazó la oferta millonaria de la MLS para seguir con los regiomontanos.

En su llegada a la Sultana del Norte, luego del enfrentamiento de anoche ante el FC Cincinnati, ‘Tato’ Noriega comentó que a pesar de la gran oferta que ‘Berte’ recibió hace algunos días por parte del Portland Timbers, el jugador se mantendrá en el equipo.

“El estatus es el mismo, Germán nos ha manifestado reiteradamente que no quiere tomar la oferta y que quiere quedarse con nosotros, entonces no ha cambiado nada… Germán ha sido muy claro desde el principio, la decisión nos deja muy contentos, así es que no veo porque va a cambiar, ha sido firme desde un inicio, en ningún momento ha modificado su postura”, dijo Noriega.

“No hay fecha y está decidido, él lo ha manifestado claramente, es decir, no nos ha dicho ‘lo sigo pensando’, ha sido muy frontal, muy directo y la situación es así… si Germán no cambia de parecer, Germán se queda”, agregó el directivo de los Rayados.

