Tano Ortiz se va insatisfecho a pesar del triunfo ante Mazatlán: 'No me gustó como jugamos'

Monterrey es más líder que nunca, sin embargo, dentro de la institución no están contento con su último resultado. El entrenador Fernando Ortiz habló tras el triunfo ante Mazatlán aceptando que deben corregir en muchos aspectos.

A pesar de irse arriba 2-0 en el marcador en los primeros 38 minutos, el conjunto regiomontano terminó sufriendo en los minutos finales del encuentro. Tras 90 minutos Mazatlán estuvo más cerca del empate que Rayados del tercero.

Tras la victoria de Jornada 11 del Clausura, Tano Ortiz confesó que no quedó contento con el desempeño de su equipo, sin embargo, al final lograron derrotar a un equipo complicado, por lo que hay algo que festejar.

“Siempre hay que corregir. En un análisis rápido, a mi no me gustó como jugamos. Sacamos un resultado positivo ante un gran rival. De lo que yo vi rápido, le ganamos a un gran rival, pero no estoy conforme, pero tenemos que corregir, muchísimas cosas”, reveló en conferencia de prensa.

Ahora Rayados tras asegurar el liderato del Clausura 2024, ya piensa en la Vuelta del Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup ante Cincinnati.

