Tigres tendrá varias ausencias para el duelo contra Necaxa en la Jornada 4 del Apertura 2023

Unos felinos mermados. Tigres llegará al duelo contra Necaxa con varias ausencias debido a las lesiones, una salida que hicieron oficial y molestias en el entrenamiento.

Después de quedar eliminados en los Octavos de Final de la Leagues Cup, Tigres búsqueda sumar una nueva victoria en este Apertura 2023 cuándo se mida ante Necaxa en el estadio Victoria; sin embargo, no será nada fácil ya que el equipo de nuevo León llegará con varias bajas.

La razón de esto se debe a que estarán llegando con varias bajas a este compromiso, la primera de ellas es la del Diente López, el cual fue transferido esta misma semana a León a pesar de que para siboldi el futbolista sí entraba en planes pero tenían claro que él no se sentía contento jugando únicamente 15 o 20 minutos cada semana.

A esta transferencia se le suman Ozziel Herrera, Diego Reyes y Eugenio Pizzuto. Los primeros dos no han terminado de recuperarse de sus respectivas lesiones (todo parece indicar que para la próxima semana ya estén disponibles), mientras que el ex jugador de Pachuca se resintió de un golpe que recibió a media semana en los entrenamientos por lo que decidieron no arriesgarlo y dejarlo fuera de la convocatoria.

"Córdova ya está para iniciar, ya tiene el visto bueno, tiene los minutos, el proceso que se le dio fue el correcto y está en la convocatoria. Los que estaban lesionados, yo creo una semana más, para que puedan terminar su recuperación. También tuvimos la baja de Eugenio, sufrió una pequeña molestia en el aductor", confesó el entrenador uruguayo.

Finalmente, Siboldi dejó claro que con él no se esperen una contratación bomba para suplir al 'Diente López': "con todo respeto, conmigo no va ese tema de las 'bombas' tenemos que buscar un jugador que complemente el plantel, que tenga las cualidades y observar el comportamiento que tiene con sus compañeros en un vestidor".



Necaxa vs Tigres

Hora: 21:10 hrs

Estadio: Estadio Victoria

Transmisión: TUDN

Árbitro: Guillermo Pacheco Larios

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QUERÉTARO VS PACHUCA: ¿DÓNDE VER EL PARTIDO DE LA JORNADA 4 DEL APERTURA 2023?