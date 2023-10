Fernando Morientes previo al juego de Leyendas ante Necaxa: "No lo tomaremos como revancha"

El Necaxa de los 90 marcó una época en el futbol mexicano que tuvo su cereza en el pastel con el Tercer Lugar en el primer Mundial de Clubes en el 2000, con victoria sobre el Real Madrid. A 23 años del máximo logró de los Rayos a nivel internacional, Alex Aguinaga, Fernando Morientes y Fernando Redondo se vuelven a encontrar en un juego de leyendas por el Centenario de los rojiblancos.

Sin embargo, la rivalidad quedó atrás y el reencuentro será más que amistoso, dejando atrás el pique entre el eterno #7 necaxista y el argentino que hizo historia en el mediocampo merengue.

"No jugué ese partido porque tuve una molestia, creo que también Roberto Carlos no jugó porque Vicente del Bosque que era el entrenador no nos permitió jugar. Era un partido especial, en el Maracaná, sabíamos de ese Necaxa que había salido campeón y tenía buenas individualidades", recordó Redondo en conferencia de prensa.

"Mi recuerdo es que perdimos. Estábamos advertidos que era un equipo que funcionaba muy bien, pero no tomaremos este duelo como una revancha. Ya no tuvimos oportunidad de enfrentarnos a Necaxa, pero fue bonito, entretenido y quedó un lindo recuerdo", añadió Morientes.

Alex Aguinaga, la leyenda más grande el necaxismo y declarado seguidor del Real Madrid, reveló que su pique con Redondo inició mucho antes de aquel Mundial de Clubes en Brasil, pues ya habían chocado en duelos entre Ecuador y Argentina.

"Tengo un pique personal con Fernando Redondo desde los 17 años, vivimos campeonatos sudamericanos como rivales. Fue fantástico después verlo triunfar en el Madrid, como un 10 retrasado, con la calidad que tiene, y poderlo enfrentar es maravilloso", lanzó el exfutbolista ecuatoriano.

