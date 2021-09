Hernán Cristante: 'No tomo al América como un parámetro'

El duelo entre las Águilas del América y los Diablos Rojos del Toluca resulta sumamente atractivo pues son el primer y segundo lugar del torneo en curos, y Cristante mencionó que los azulcremas son un equipo equilibrado al que no le da más importancia de la que merece.

"Yo le doy la importancia que tiene porque es el partido que nos toca, ya si hablamos del rival sabemos qué tipo de rival tenemos enfrente, no solamente la complejidad que pueda presentar el equipo en sí, sino la seguridad con la que lo hace. Es un equipo que tiene muy buenos valores, ha sabido encontrar un equilibrio y por eso es el equipo más equilibrado", dijo Cristante en conferencia de prensa.

Así mismo, el estratega de los escarlatas confesó que las Águilas no representan ningún tipo de parámetro y que pelearán al parejo por los tres puntos en la cancha del Estadio Azteca en donde ya contará con Alexis Canelo tras haberse recuperado de una lesión.

"No tomo al América como parámetro, nos tomamos nosotros como parámetro, en el día a día, a veces los partidos tienen circunstancias que no puedes controlar y eso no define una realidad.

"Mi parámetro hoy indica que podemos competir al tú por tú con el número uno y que podemos hacerle un gran partido con la idea de buscar esos tres puntos, entonces lo que pase mañana no significa un parámetro", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: CONCACAF, DECEPCIONADA DE FANS DE LA MÁQUINA E INVESTIGARÁ GRITO PROHIBIDO