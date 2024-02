Jardine sobre empate del América: “Los jugadores que no están disponibles podrían darnos un cambio”

Las ausencias pesaron. André Jardine no negó que las bajas que tuvo contra Rayados marcaron el rumbo del camino pues consideró que pudieron ser un equipo más fuerte ofensivamente.}

“Yo salgo satisfecho, el primer tiempo tuvimos control, las más claras fueron nuestras, normalmente nuestros jugadores no fallan, es un gol evitable el de Monterrey, es un rival de jerarquía, el segundo tiempo fue equilibrado, Monterrey, desde los cambios, tuvo un volumen mayor, sin desmerecerlo, pero los jugadores que no están disponibles podrían darnos un cambio, seríamos más fuertes, hoy tuvimos bajos, pero no nos preocupa”, manifestó el entrenador.

“En este momento no nos preocupan, son situaciones de mala suerte, el tema de Henry es tobillo, Kevin tiene una pubalgia, se siente cargado, debemos fortalecerle, podría jugar, pero siempre el sacrificio de jugar con dolor es importante; Cabecita tuvo una gripa muy fuerte, fue una baja importante, ya va a estar bien, qué más, Diego es un rodillazo en un penalti clarísimo, está con dolor ahora; Igor es una fatiga, no lo forzamos porque tenemos una secuencia importante, por eso hicimos el cambio”, agregó.

Además, el estratega brasileño reveló que Javairo Dilrosun era originalmente el reemplazo de Brian Rodríguez y no el de Leo Suárez como al final ocurrió.

“A partir del momento en el que comenzaron a venir preguntas por nuestros jugadores, nos preparamos para los cambios. Es un extremo que lo imaginamos si Brian salía, tenía una oferta, necesitábamos un jugador de banda, desequilibrante, una formación impresionante, pasó por equipos grandes, buenos momentos en ligas importantes, tiene mucho futuro, es una oportunidad con buena suerte nuestra, es un jugador que no estaría en una oportunidad para nosotros. Podemos remplazar a Leo con un jugador que nos va a dar más juego de banda, estamos dando paso al frente con un jugador distinto, con un partido como el de hoy, este jugador puede ser, nos daría algo más”, explicó Jardine