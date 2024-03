Desean que se quede el Capitán. La continuidad de Henry Martín en América todavía no está asegurada, sin embargo, los compañeros anhelan que el delantero extienda su contrato con las Águilas ya que es una pieza clave del equipo.

“Sin lugar a duda Henry es un referente, es nuestro capitán. Lo admiro mucho por todo lo que ha sobresalido, no solamente en América donde en algunos momentos no la pasó tan bien. Dentro y fuera del campo es un referente, un líder, es importante para los jóvenes, nos da consejos. Es nuestro referente, nuestro capitán y el nivel que tiene es de admirarse e importante para nosotros en el plantel”, afirmó el mediocampista azulcrema.

Sobre la semana de dos triunfos en Guadalajara, el americanista confirmó que han visto una mejora y que ahora no pueden bajar ese ritmo.

“Creo que estos últimos dos partidos se ha visto el equipo muy bien, hemos podido meter varios goles y recibir uno. A lo mejor no se nos dieron unos resultados, el equipo siempre entrenó a tope, conscientes de que nos pesaba un poco el tema físico, pero eso nunca es excusa, en América no se puede dar eso. Contento de que se dieran estos dos buenos resultados, no podemos bajar el ritmo que llevamos en Liga y a seguir para adelante con eso”, comentó Santiago Naveda.