Atlas vs León: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de Jornada 7 del Clausura 2024?

La actividad de la Jornada 7 continua con tres partidos dominicales y el primero de estos será el Atlas vs León. Los rojinegros recibirán en el Estadio Jalisco a un León que no está teniendo el arranque que se esperaba, por lo que buscará los tres puntos a como de lugar para no seguir cayendo aun más en el fondo de la tabla.

El Atlas, quien jugó a media semana contra Pumas y que rescató un punto al empatar sin goles, necesita empezar a sumar victorias en el campeonato, pues hasta el momento solamente tiene dos, mientras que derrotas acumula tres y si bien se encuentran en puestos de Play In, necesitan sumar de a tres para no rezagarse.

Por su parte el León que está al mando de Jorge Bava desde este torneo apenas ha sumado tres puntos en una ocasión y la presión empieza a llegar al club esmeralda, que a los malos resultados se le suma la lamentable lesión de Andrés Guardo, que llegó como su refuerzo estrella y apenas pudo jugar unos cuantos antes de lesionarse de los isquiotibiales.

Ambas escuadras promedian más de un gol concedido por partido y León es la peor defensa del campeonato, por lo que ante la necesidad de sumar puntos y las carencias defensivas, se espera un duelo de goles en la cancha del Estadio Jalisco.

¿Dónde y a que hora ver el Atlas vs San Luis?