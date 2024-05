'Chicharito' Hernández manda contundente mensaje previo a la Semifinal vs América

En las horas previas a qué se dispute la Semifinal de Vuelta entre América y Chivas en la mítica cancha del Estadio Azteca, Javier Hernández, uno de los líderes del rebaño, manda un mensaje de aliento y motivación al grupo y la afición rojiblanca que los apoya.

“Juntos a conseguir el sábado el pase a la Fina, familia”, posteó Javier Hernández en su cuenta de Instagram

La temporada de regreso de 'Chicharito' con las Chivas no ha sido lo que se esperaba en cuanto a goles se refiere y solamente ha logrado aportar al equipo una anotación, que fue vs Puebla en la Jornada 14, esto en gran parte de debe a que Hernández de perdió más de la mitad del torneo pues aún no se recuperado de su lesión de rodilla.

Dentro del propio vestidor de Guadalajara, jugadores como Fernando 'Nene' Beltrán han mencionado que 'Chicharito' es el mejor refuerzo de Chivas está temporada, pues más allá de lo que aporta en el terreno de juego, en el tema moral y anímico el exjugador del Manchester United es un pilar para el grupo.

En el juego de Ida Fernando Gago decidió mandar a Javier al banquillo de suplentes y poner en el 11 inicial a Ricardo Marín, pero ante la necesidad de ganar en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, el DT del Rebaño podría optar por tener a Hernández de titular, pues su experiencia podría ser de mucho ayuda para el Guadalajara.