La Jornada 2 del Clausura 2024 ya dejó la primer gran tragedia del campeonato, debido a que al terminar el duelo entre Santos y Rayados en el TSM, un aficionado del equipo lagunero habría atropellado a un grupo de aficionados de Rayados en donde hasta el momento ha dejado como saldo una persona muerta y ocho heridos.

El lamentable suceso se dio 90 minutos después de que finalizara el partido y no fue en las inmediaciones del estadio, es por esa razón que el presidente ejecutivo de Santos Laguna, Dante Elizalde, dejó claro que esto no tienen nada que ver con el club o el protocolo de seguridad.

“Este trágico accidente se da 90 minutos después de terminado el evento, 40 minutos después de que el estadio estaba cerrado, las luces apagadas, los portones cerrados con candados y se presenta un accidente en el que poco se puede hacer, es un hecho ajeno que se presenta en las afueras, en la vía pública y que no tiene que ver con el protocolo que se instaura y se ejecuta”

De igual forma Dante Elizalde resalto el operativo de seguridad que se llevó a cabo para este partido que se tiene catalogado como ‘alto riesgo’ por la rivalidad de ambos equipos, pero pese a que implementaron más de mil elementos para resguardar la seguridad de los aficionados, no se pudo evitar la tragedia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: POSIBLES FICHAJES PARA EL CLAUSURA 2024 A UNA SEMANA DE QUE CIERREN REGISTROS

Para este evento en particular hubo más de 1000 personas involucradas en este dispositivo de seguridad, donde atendimos a casi 16 mil aficionados. Entonces, no se escatiman esfuerzos, no se escatiman recursos y lo que pretendemos es que el aficionado que asiste a nuestros eventos tenga toda la seguridad y toda la certeza de que va a disfrutar de un evento 100 por ciento familiar y 100 por ciento seguro”, concluyó Dante.