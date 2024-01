Tano Ortiz sobre Sergio Canales: “Necesitaba que su cabecita se despeje de muchas cosas”

Los Rayados del Monterrey regresaron a la senda del triunfo, luego de vencer al Atlético de San Luis en casa, el mexico-americano Brandon Vázquez y Sergio Canales fueron los anotadores del encuentro. En conferencia de prensa se le preguntó al ´Tano´ Ortiz por el buen nivel del español, y no dudó en elogiarlo, sin embargo, mencionó que necesitaba despejar “su cabecita”.

"Sergio (Canales), sabemos la calidad del jugador que es. Solamente necesitaba que su cabecita se despeje de muchísimas cosas. Hoy Sergio se siente bien, se siente confiado. Esto se trata de seguir creciendo en todo sentido y seguir nosotros por esta línea de equipo", comentó el argentino.

La próxima jornada los Rayados enfrentarán al vigente campeón del fútbol mexicano, el América. Esto fue lo que dijo Ortiz al respecto. “Enfrentaremos a un rival que es el campeón actual. Nosotros iremos al Azteca a hacer el partido que nosotros queremos hacer. No vamos a dejar de ser el equipo que venimos buscando desde las primeras cuatro fechas. Sí, obviamente se lo va a respetar como todo rival, que jugamos desde local y desde visitante, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido”, dijo el estratega.

Es bien sabido que el semestre pasado, Monterrey fue de los equipos más castigados por las lesiones, y en este arranque de temporada no se han salvado. "Sería el hombre más feliz si no tuviéramos lesiones de promedio. Pero puedo insistir que no importa el hombre que esté dentro del campo, sino el funcionamiento del equipo. Los chicos que hoy están disponibles lo hacen de la mejor manera”, mencionó el entrenador de Rayados.}