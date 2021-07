Pachuca: Presentó a sus nuevos refuerzos para la próxima temporada

Después de haberse quedado a un escalón de la final el torneo anterior, Pachuca afinó su plantilla para poder encarar el próximo Torneo Apertura 2021 con más fuerza, y para ello la directiva gestionó los fichajes que solicitó su cuerpo técnico.

“Estamos seguros que hicimos unas excelentes incorporaciones, trajimos calidad más que cantidad y estamos muy felices con lo que pudimos traerle a Paulo (Pezzolano), ya estamos completos", dijo el presidente del equipo, Armando Martínez:

“Agradecerle a la directiva porque Pachuca fue el equipo que me abrió las puertas para llegar a México. Ya he conocido más el futbol mexicano y vengo con muchas ganas, hay un club que te da esa confianza, y compañeros que te dan confianza, veo un plantel muy comprometido y no queda más que trabajar”, confirmó Avilés Hurtado que regresó a los Tuzos siete años después de su primera etapa.

Sin embargo, quien más ilusiona en el equipo es Nicolás Ibáñez, delantero que fue el deseo de varios equipos, incluidos los llamados grandes, pero fue la directiva hidalguense la que tomó partida y cerró las negociaciones con la aceptación y entusiasmo del propio jugador que desea poder llenar de alegrías a su afición.

“Me siento un privilegiado poder estar acá, vengo a trabajar y a ganarme un puesto, competir y darlo todo por la confianza que me están brindando todo, espero poder darles muchas alegrías”, declaró el atacante argentino.

El último fichaje fue el lateral colombiano, Yairo Moreno, quien logró el título hace un par de temporadas con el León, pero que busca ahora como Tuzo un nuevo campeonato.

“Gracias al cuerpo técnico, siempre he tenido la fe para hacer y dar lo mejor de mí a cada lugar donde llego y acá en Pachuca llegó con esa fe de volver a levantar un título”, afirmó el futbolista sudamericano.

