Tigres: Thauvin tuvo ofertas de Atlético de Madrid, Milan y Lyon previo a firmar con los felinos

El nuevo jugador de Tigres, Florian Thauvin, fue buscado por diversos equipos europeos que necesitaban de sus servicios, pero el jugador francés prefirió venir a México por darle un cambio a su vida.

"Hablamos con el Milan desde septiembre, tuve la oferta de Paolo Maldini en enero; después de Marsella me hizo una oferta muy grande, del Lyon, del Atlético de Madrid, después vinieron los Tigres y ahí se dio todo", dijo Thauvin para Multimedios.

"No me sentía bien en el club (Olympique de Marsella), no me sentía bien en mi vida, mi vida cambió mucho porque llegó mi hijo, entonces necesitaba cambiar mi vida", explicó el futbolista francés.

Florian Thauvin también comentó que su llegada a Tigres no estuvo ligada con el tema económico pues existen otras ligas que ofrecen más dinero, y por último agregó que un punto importante para elegir México fue la experiencia que ha tenido Gignac con Tigres.

"No me gusta hablar de dinero, no estoy aquí por eso, pero en Francia, España o en Italia me daban mucho dinero también. Si quisiera jugar por dinero no vengo a México, hubiera jugado en China o Arabia Saudita. Aquí tengo todo para ser feliz, jugar al futbol, la afición, un club muy grande, títulos, hay de todo", expresó Thauvin.

"Todos los días vi que Gignac estaba muy feliz, lo vi con una sonrisa todos los días en Instagram. Nosotros en Europa, la mentalidad de los clubes, de la afición, del jugador es muy diferente. Hay muchas otras cosas más allá del futbol, es difícil, lo que quiero es aprovechar la ocasión y jugar futbol", agregó Florian.

