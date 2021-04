Tuca arremetió contra el representante de Diente López: 'Lo único que hacen es venir a ching...'

Ricardo 'Tuca' Ferretti explotó contra el representante de Nicolás 'Diente' López, Vinicius Prates, quien expresó que 'Nico' no recibe un buen trato por parte del estratega brasileño.

Tuca fue cuestionado por haber sacado del campo a López en el juego ante Querétaro luego de que entró de cambio en el segundo tiempo.

"Nadie hace un análisis, al momento en el que entra Nico las cosas empiezan a salir bien, pero un defensa se va expulsado, tengo que remplazarlo, escojo a dos jugadores, no uno porque necesitábamos salir con el resultado, ellos fueron el Diente y Luis Quiñones.

"El representante con su gran capacidad analítica y futbolística, que lo único que hacen estos cabrones es venir a chingar y llevarse el 10 por ciento del sueldo del jugador, quieren proteger su porcentaje y como son poco hombres mandan mensajito con ustedes (prensa), pero para firmar vienen a lamerme los pies, son así de chiquitos, solo saben ver por sus intereses", comentó Ferretti en conferencia de prensa.

"Yo llamo al jugador y le digo tu representante dijo esto 'oye Tuca discúlpame, no es un problema mío ni con la institución ni contigo', para todos los jugadores la puerta está abierta, la situación es muy sencilla, no me ha llegado nadie, pero el día que un jugador me diga 'quiero salir' yo lo ayudo a salir", comentó.