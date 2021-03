Adalid Maganda volvió a manifestarse en la Federación Mexicana de Futbol

Adalid Maganda volvió a manifestar en las afuera de la Federación Mexicana de Futbol, luego de ser dado de baja por la Comisión de Arbitraje por falta de capacidad para hacer su trabajo.

El árbitro colgó mantas afuera de las instalaciones con la leyenda "Alto al racismo, Guerrero esta con Adalid" y "Todos Somos Negros", aunque minutos más tarde fueron retiradas por representantes legales de la FMF.

Por si fuera poco, a Maganda le dieron una orden de restricción, donde se solicitaban retirarse, además de un citatorio del Ministerio Público para que se presente a encarar una denuncia por extorsión.

Adalid Maganda protesta en la @FMF

El organismo contraataca, lo denunció ante la @FiscaliaEdomex por extorsión, les exigió 5 millones de pesos por despedirlo (¿y su nieve de limón) según él por su color de piel.

Malo para arbitrar como muchos, pero bueno para la "grilla". pic.twitter.com/eAliXlY2WT — ignacio suarez (@fantasmasuarez) March 16, 2021

Y es que de acuerdo con Marca, el silbante presentó un acuerdo en donde pedía cinco millones de pesos como loquidación, una reinstalación inmediata y cuando esta se le diera, iba a presentar su renuncia.

"No hemos hablado nada, solo se comunicaron conmigo de que me iban a dar una respuesta, pero no fue la que esperábamos, yo solo pido que se respeten mis derechos, aquí vamos a estar hasta que alguien de la Federación Mexicana de Futbol se dé ese tiempo para escucharnos, yo solo pido que me regresen mi trabajo.

"Lo monetario lo dijo la federación para que la opinión pública esté en mi contra, yo solo pido que se respeten mis derechos como todos los árbitros que están entrenando, ninguno se ha manifestado, soy la voz de todos los árbitros, esto no lo hago solo por Adalid Maganda, sino para que se respeten los derechos de todos los ciudadanos en México, estamos siendo pisoteados en la Federación porque tienen una gente racista allá dentro, que es Brizio, sus cómplices son Yon de Luisa, que no hace nada para que esté escándelo llegue a buen término", mencionó Maganda.

Esta no es la primera vez que el árbitro guerrerense se manifiesta, pues en 2018 hizo una huelga de hambre y acusó a Brizio de racista.

