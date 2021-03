Santos: Carlos Acevedo desconoce interés del Everton de Inglaterra

No cabe duda que uno de los mejores porteros del Guardianes 2021 es Carlos Acevedo, elemento de Santos Laguna, quien afirmó desconocer el posible interés del Everton de la Premier League por sus servicios (según medios ingleses).

"No, la verdad me vengo enterando, no tenía información acerca de eso, estoy enfocado en lo que es mi club Santos, Dios, el futuro y el trabajo dirán lo que viene a mediano y largo plazo", mencionó el joven guardameta.

Pese a que el cuadro lagunero tiene uno de los planteles más jóvenes del torneo, han tenido una excelente campaña y aparecen en la tercera posición de la tabla con 21 unidades, por lo que el tema de la edad no lo ve como una desventaja.

"Somos un plantel muy joven, sin tanta experiencia pero supera más el hambre, el deseo y las ganas de trascender de todos, hoy en día estamos en una posición de privilegio, hay que defenderla a muerte con resultados cada jornada", añadió.

