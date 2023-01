Adolfo Ríos sobre violencia en La Corregidora: "La FMF se lava las manos"

Adolfo Ríos, expresidente del Club Querétaro, habló sobre los actos de violencia que ocurrieron en La Corregidora en el duelo entre Gallos y Atlas y dejó un mensaje claro a la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El "arquero de Cristo" dejó claro que hubo un castigo severo hacia el equipo de Querétaro, pero la FMF simplemente "se lavó las manos" y no se hizo cargo de su responsabilidad.

En entrevista con ESPN, Adolfo Ríos señaló que "hay un tema claro. Existe el Comisario de la FMF en cada partido de la Liga MX, ese Comisario es el encargado de revisar que todo esté en orden. ¿Existía ese Comisario? Sí, ¿En las juntas previas del encuentro revisó que todo estuviera en orden? Sí, entonces la FMF se lava las manos y decide sancionar cuando ellos son igual de responsables que todos los involucrados".

Ríos fue sancionado por cinco años de no estar en cualquier cargo dentro del futbol mexicano a raíz de este problema, pero después de apelar su sanción quedó en solo un año.

"A mí me involucraron con temas que no me correspondían respecto a la situación del cargo que yo tenía que era deportivamente. Nunca acepté esa sanción, incluso puse argumentos legales y lo único que me contestaron fue: Si quieres ir al TAS O FIFA, estás en todo tu derecho, sin embargo eso me llevaría más tiempo y en marzo ya estaremos libres de esta situación injusta", sentenció Adolfo Ríos.

