Alan Mendoza tras su participación en Exatlón: 'Mi objetivo, retomar mi carrera como futbolista'

Después de su participación en Exatlón, el futbolista Alan Mendoza se enfocará en retomar su carrera profesional, donde ha portado los jerseys de los Pumas, Juárez, Celaya, Venados, Necaxa y Dorados de Sinaloa.

“Me gustaría mucho como primer punto y como el punto más alto retomar mi carrera como futbolista, realmente es una cosa que te juro que se me enciende el corazón, me da esta sensación de mariposas en el estómago de pensar que pudiera regresar al futbol, de que puedo hacerlo. Ese sería mi objetivo más grande y más fuerte a nivel deportivo”, platicó el futbolista de 28 años de edad en entrevista con RÉCORD.

“Y de la mano con esto, a nivel personal es ir cumpliendo sueños, seguir cumpliendo metas que ya tengo en el futbol, objetivos que ya me había trazado antes de Exatlón en el futbol, retomarlos también y que van de la mano. Mis sueños deportivos me ayudan mucho a cumplir mis sueños personales, tengo sueños que quiero hacer con mi familia, con mi pareja. Realmente el futbol me ayuda mucho a poder cumplirlos. De la mano del futbol puedo cumplir este tipo de objetivos”, agregó.

Alan compitió 112 días en el reality donde entregó importantes puntos para Guardianes, convirtiéndose en líder de rendimiento durante más de tres semanas consecutivas.

Ganó dos insignias del Exatlón en la ruta de los campeones varonil y compitió en varias ocasiones en el Derby Prime Time, donde ganó tres mil dólares.

“Estoy muy feliz, realmente fue una súper experiencia, para mí fue un súper, súper tiempo, lo describiría siempre con buenas palabras pero me faltan para encontrarlas como todo lo que en realidad engloba esta experiencia. Fue para mí un aprendizaje total desde el día uno y compitiendo diario te cambia todo lo que haces normalmente.

“Fue súper, súper motivante y para crecer en mi persona el estar ahí y realmente lo disfruté mucho. Me encantó toda la magia que hay ahí dentro”, mencionó.

En la semana 16 del Exatlón le pidió a sus compañeros que votarán por él para ir al duelo de eliminación y así ponerse a prueba.

“Realmente no lo tenía planeado, ni siquiera me había puesto a pensar mucho, pero llevaba dos semanas con una sensación rara, estaba como incompleto, como que algo me hacía falta y durante 15 semanas vi lo que pasaba con el duelo de eliminación, había gente que salía de ahí y realmente se hacía muy fuerte en muchos aspectos y (Antonio) Rosique lo dice, pasando un duelo de eliminación cambia todo.

“Te haces más fuerte, justo el duelo de eliminación te pone este miedo, este riesgo que existe y cuando perdimos las dos batallas de eliminación dije ‘puede ser un buen momento para reconfirmar mi lugar, para revivir esa llama que tal vez estaba perdiendo, ya no me sentía tan a gusto por muchas cosas, a lo mejor el extrañar, sentía que era mucho tiempo”, platicó.

El “Thriller, el hombre sin ritmo”, como lo apodó Rosique, perdió su última carrera en el juego por la permanencia contra su amigo, el clavadista olímpico Jahir Ocampo.

“Todas las carrera del duelo de eliminación las viví intensamente, pero dentro de mí estaba muy tranquilo, no quería que me ganara el nervio, que me ganara la ansiedad. Sobre todo la última carrera con Jahir entendía que podría ser mi última, seguía tranquilo durante la carrera, pero a la hora de llegar a tirar sí me empecé a desesperar, sí me ganó la ansiedad, realmente, y no me estaba concentrando en lo que tenía que hacer. Tenía un solo cubo por derribar y solo tenía que tocarlo un poquito pero no me estaba concentrando como era.

“En cuanto acabó Jahir, que sabía que estaba fuera, no me sentía mal, ni triste, me sentía bastante tranquilo hasta que vi a mis compañero llorar. Ahí me dio pesar tanta tristeza, verlos llorar así realmente me dolió”, recordó.

