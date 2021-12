Chivas: ¿Por qué Peláez apostó por la continuidad de Marcelo Michel Leaño como DT?

Ricardo Peláez detalló los motivos por los que decidió ratificar a Marcelo Michel Leaño. El Director Deportivo del Guadalajara dio a conocer que ha notado ciertas mejorías futbolísticas en el plantel con el nuevo timonel, además de implementar una nueva mentalidad de hacer responsable al futbolista de lo que sucede en el terreno de juego.

“Estoy apostando por un entrenador que gestiona bien a los jugadores. Otra razón futbolística, es que veo a un equipo más compacta, defendimos mejor, fuimos de las mejores defensas; atacamos en bloque, presionamos arriba. El equipo mostró una mejoría en lo futbolístico cuando se tiene o no la pelota.

“Otra razón sería que veo a un equipo más intenso, lo vimos con América, Atlas, Tigres. En Repechaje mostró ser más combativo. Esa es la mejora que veo. Después viene la parte de contundencia, evitar errores de concentración, en defensa”, explicó el directivo.

El exfutbolista detalló que comparte la idea de Leaño de hacer responsables a los futbolistas de lo que sucede en el campo, por lo que destacó que ha trabajado en devolverles la confianza a los jugadores y a responsabilizarlos, ya que con varios entrenadores de experiencia el Rebaño no ha podido despuntar.

“Estoy convencido de que necesitamos comenzar a responsabilizar a los jugadores. Hay algo que me gusta de la forma de Marcelo, el futbolista es el dueño del juego, el que ejecuta. Tengo la pelota, qué hago, no tengo la pelota, qué hago. El protagonista es el jugador y Marcelo se enfocó en devolverle la confianza al jugador y hacerlo responsable.

“Chivas tiene medallistas olímpicos, seleccionados nacionales en diferentes selecciones y con este plantel ya nos devoramos muchos técnicos de capacidad como Tena., Vucetich, Cardozo, de experiencia y no ha pasado nada. El jugador tiene que asumir esa responsabilidad y creo que Marcelo y su cuerpo técnico lo entienden bien. Trabajan muy enfocados en la semana en un sistema de juego”, puntualizó.

Peláez dejó en claro que la permanencia del entrenador no tiene qué ver con la relación que tiene este con Amaury Vergara, sino que es por su profesionalismo.

“Después vendrá el debate de si tengo razón o no. Pero estoy compartiendo con base a la decisión que tome, pero no es una improvisación.

“He leído cualquier cantidad de críticas que, si tiene las credenciales de estar o no, pero es una de las personas más profesionales y preparadas que me ha tocado trabajar. Se dijo que, porque era amigo del dueño, pero está aquí porque es un profesional y punto”, añadió.

Ricardo Peláez ya le dio una lista de deseos a Marcelo Michel Leaño tras su ratificación como entrenador de Chivas. El Director Deportivo aseguró que le ha externado al timonel su deseo de tener mejor consistencia de juego, una identidad y un cuadro estelar, destacando que el objetivo solo es uno: ser campeón.

“Ser campeón. Ese será siempre el principal objetivo. A Marcelo le he pedido varias cosas. Quiero que el equipo tenga conceptos básicos que podamos evaluar: el primero no quiero ganar como sea.

“En esta institución he aprendido que una victoria no toma decisiones, Vucetich se fue cuando se ganó, a mí me ratificaron antes de la Liguilla, al técnico se le ratificó antes de que iniciara la Liguilla", concluyó.

