Andrés Guardado y su futuro en el futbol: "Las ofertas están sobre la mesa"

Uno de los jugadores más talentosos que ha dado México en los últimos años es Andrés Guardado. 'El Principito' es recordado por su gran paso en el viejo continente, pero también por su explosivo debut con Atlas y su liderazgo impresionante con la Selección Mexicana, con la que jugó cinco Mundiales.

Ahora, Andrés no ha decidido en volver a poner un punto final a su brillante carrera. En Olé Soccer Summit, el canterano de los Rojinegros comentó que se siente bien para seguir jugando, sin embargo, en caso de volver a colgar los botines, seguirá relacionado al mundo del futbol; pues tiene varias ofertas de todo tipo sobre la mesa. Guardado fue claro en que no quiere volver a anunciar un retiro y al final no hacerlo.

Guardado en su último torneo | MEXSPORT|

"Tengo muchas ofertas sobre la mesa de todo tipo. En noviembre anuncié que me retiraba y en enero volví a jugar, así que no quiero que me vuelva a pasar. No quiero decir que me retiro. No estoy cerrado a jugar seis meses o un año más, terminé bien desde lo físico y futbolístico el torneo pasado. Estoy abierto a si sale algo. Si no, veré otras opciones fuera del campo, pero siempre voy a seguir involucrado al futbol", agregó Andrés.

Andrés tuvo una temporada discreta con León. El jugador de 38 años volvió a encontrar su mejor futbol desde la media cancha, sin embargo, dado a su edad, no logró ser el jugador desequilibrante que nos tenía acostumbrados.

El daño en inferiores

Durante su charla, Andrés se tomó el tiempo de criticar ciertos aspectos clave dentro del desarrollo del futbolista mexicano. Para Guardado, los directivos hicieron un daño clave a los jóvenes, ya que el talento en nuestro país ha disminuido con creces.

"En los últimos años se han tomado decisiones directivas en las que se ha perjudicado el desarrollo del talento. Hoy en día se les dan pocas posibilidades a los jóvenes. Eso repercute en la Selección y nos mermó, nos costó encontrar el recambio generacional de los seleccionados que estuvimos mucho tiempo", comentó con firmeza Guardado.

