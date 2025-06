Andrés Guardado: "Javier Aguirre le regresó la identidad al Tri"

Andrés Guardado es uno de los últimos grandes estandartes que vistió la casaca de la Selección Mexicana. El canterano del Atlas, que aún no se retira de manera oficial, habló en una entrevista con TV Azteca sobre el proceso de Javier Aguirre con el conjunto Tricolor. Para Guardado, 'El Vasco' le regresó 'identidad', con todo y la derrota.

"Bueno, yo creo que Javier ha venido a regresar esa identidad, de la Selección, darle esa importancia, que para mí era fundamental. Es verdad que se puede mejorar mucho a nivel táctico y juego, pero para mí era primordial primero regresar esa identidad de querer estar, que el jugador se sienta orgulloso de estar en la Selección", comentó Andrés.

'El Principito' dio la entrevista a la televisora del Ajusco después de participar en: The Beautiful Game 2025, en Miami. Guardado dio destellos de su calidad junto a otras leyendas, en el que las más importantes fueron: Ronaldinho, Roberto Carlos, Carlos 'Pibe' Valderrama, Marco Etcheverry, entre otros.

El todavía jugador de León, también agregó que Javier Aguirre no cuenta con mucho tiempo para mejorar, pues solamente falta un año para la Copa del Mundo. "Es verdad que no falta mucho para el mundial, queda un año, pero yo creo que este verano le va a servir mucho a Javier para ver jugadores en el día a día, que no había tenido oportunidad de un torneo tan largo (Copa Oro) con estos jugadores, y así definir lo que pasa a partir de ahí."

Amor a la camiseta

Andrés fue uno de los jugadores que más partidos disputó con México. 'El Principito' disputó más de 180 partidos y participó en cinco Mundiales, por lo que le pidió a la actual generación y las venideras, que amen la playera nacional.

"A mí simplemente me queda desearles toda la suerte del mundo, que nos representen con mucho orgullo, quieran mucho la camiseta y desearles todo el éxito que se merecen. Espero que les vaya muy bien", concluyó Andrés.

