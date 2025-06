Santiago Giménez tras partido ante Suiza: "Lo que importa es ganar, no quien haga los goles"

Santiago Giménez rompió una racha negativa al volver a anotar con la Selección Mexicana en el duelo amistoso ante Suiza. El delantero de Milan se reencontró con el gol, pero reconoció que prefería la victoria.

El trabajo con Raúl Jiménez

Además, el 'Bebote' aseguró que lo realmente importante es la victoria, más que el jugador que anote los goles. El delantero mexicano valoró el trabajo que realiza en conjunto con Raúl Jiménez.

"Increíble el sentimiento de marcar con la Selección Mexicana. Del primer tiempo me fui con una sensación amarga. Hubiera preferido la victoria 100%", dijo Santiago Giménez tras la derrota ante Suiza.

"Lo que importa es ganar, no importa quien haga los goles. Somos un equipo, con Raúl me he entendido bien. Estamos en un buen nivel y queremos demostrarlo", agregó el delantero de Milan.

Última oportunidad para México

México tendrá una nueva oportunidad para reajustar los errores ante Turquía, otro de los duelos amistosos para el Tri. Será el 14 de junio cuando inicien su participación en la Copa Oro frente a República Dominicana.

