Ángel Reyna reveló encontronazo con 'Chepo' de la Torre: “Es un nefasto, no lo quiero ver”

Ángel Reyna, es uno de los jugadores más recordados en los últimos años en el futbol mexicano. ‘Pleititos’ tuvo sus mejores años en América, siendo hasta hace unos años, el último Campeón de Goleo mexicano de las Águilas.

Ahora, en una nueva etapa fuera de las canchas profesionales, Reyna estuvo en una entrevista con el también exjugador, ‘Shaggy’ Martínez. ‘Pleititos’, habló sobre distintas cuestiones, una de ellas, lo que más le molestaba con los equipos.

Reyna contra América | IMAGO7|

Reyna, fiel a su estilo, comentó que siempre le molestó que en los equipos, tratarán mal a los jugadores más jóvenes. Su molestia, viene de una vez que le fracturaron la nariz y, José Manuel ‘Chepo’ de la Torre, no lo defendió.

“Me fracturaron un poco mala leche. Lo que a mi me molesto mucho, es que cuando yo reacciono para ver qué onda, el ‘Chepo’ de la Torre, que es nefasto. No lo quiero ni ver. Me agarró del cuello, me mandó al doctor y me dijo que no dijera nada. Porque ellos eran jugadores de Primera División y yo no era nadie”, comentó Reyna.

Ángel Reyna con la casaca de Toluca | IMAGO7|

No es la primera vez que se expresa así del ‘Chepo’

Cuando Ángel Reyna salió de Chivas -en ese tiempo el equipo era dirigido por el ‘Chepo’- ‘Pleititos’ también despotrico sobre el exentrenador de la Selección Nacional. Reyna comentó que José Manuel, siempre fue una piedra en su zapato durante toda su carrera.

De igual forma, comentó que para él, de la Torre es una persona sin valores y con muy poco ética profesional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ÁNGEL REYNA CONFIESA CÓMO FUE QUE SE GANÓ SU APODO DE 'PLEITITOS'