Antonio 'La Tota' Carbajal rechazó al Real Madrid: 'No quise ir por darle mi futbol a México'

Antonio 'La Tota' Carbajal es recordado como uno de los mejores porteros en la historia del futbol mexicano. Sus espectaculares atajadas lo convirtieron en una leyenda con León y también con la Selección Mexicana, con quien disputó cinco Copas del Mundo.

Su calidad no pasó desapercibida a nivel internacional, pues el propio 'Tota' explicó que fue buscado por el Real Madrid, equipo al que rechazó por el amor al Tri.

"Me importó un carajo que me hayan criticado por qué no me fui al Real Madrid... Porque no quise. Quise darle al futbol mexicano lo que me dio, al ir primero a unos Juegos Olímpicos y luego al Mundial", explicó Carbajal en entrevista para AS México en 2019.

"Esta oportunidad se me presentó entre 1950 y 1954, más o menos, y no quise ir por darle mi futbol a México. Muchos podrán decirme estúpido, pero soy orgulloso. No me importa lo que diga la gente", agregó.

Antonio Carbajal falleció este martes a los 93 años de edad, algo que ha conmocionado a todo el mundo del futbol.

