Anuario RÉCORD: Así fue junio de 2022 en el mundo del deporte

Junio de 2022 dejó grandes historias en el futbol, tanto nacional como internacional. Entre estas, el regreso de Jonathan Rodríguez a México; el que fuera figura de Cruz Azul, ahora retornó con el América. Asimismo, el histórico Marcelo dejó el Real Madrid y dejó un legado muy difícil de igualar.

NACIONAL

21 de junio

-Las Águilas del América confirmaron el fichaje del delantero uruguayo Jonathan 'Cabecita' Rodríguez como nuevo jugador del equipo, a partir del Torneo Apertura 2022.

'Cabecita' llegó con un gran cartel, después de haber sido el hombre que le dio el noveno título a la escuadra de Cruz Azul en el Torneo Clausura 2021.

Después de un breve paso por el Al-Nassr de Arabia Saudita, ahora regresa nuevamente a la Liga MX y a la CDMX, pero con la casaca de las Águilas del América.

En un breve mensaje que emitió en el video de presentación de su fichaje, Rodríguez pidió tranquilidad a la afición azulcrema.

Con esto, las Águilas del América han sumado a un hombre importante para la delantera del equipo, quien de inmediato buscará la titularidad con el técnico Fernando Ortiz.

4 de junio

-El defensa paraguayo Pablo Aguilar terminó su paso por Cruz Azul, ya que después de no llegar a un acuerdo con la directiva celeste, no se renovó su contrato, pues no entró en planes del equipo. El guaraní se fue después de haber logrado cinco campeonatos, incluyendo el título de liga Guard1anes 2021.

6 de junio

-Pumas hizo oficial la contratación de Adrián Aldrete. Después de haber sido Campeón con Cruz Azul en el Torneo Guard1anes 2021, el lateral izquierdo se convirtió en nuevo jugador auriazul y tendrá que disputar la titularidad en la lateral con Efraín Velarde y el joven Jerónimo Rodríguez, ambos canteranos universitarios.

7 de junio

-Ana Galindo hizo historia, pues la entrenadora de la Selección Mexicana Sub 17, fue la primera mujer en dirigir a un representativo nacional varonil, pues se hizo cargo de los tres partidos que el Tricolor Sub 17 varonil jugará en una gira internacional por Japón, tomando de manera provisional el puesto del técnico Raúl Chabrand.

14 de junio

-Juan Ignacio Dinenno, delantero de Pumas, renovó su relación contractual con el Club Universidad hasta el año 2024, esto ocurrió luego de un periodo de pláticas y negociaciones, se informó que el 'Comandante' permanecerá por dos años más en el Pedregal. El anuncio se hizo con una fotografía en la que el jugador aparece con los directivos y un jersey conmemorativo.

21 de junio

-A días de enfrentar al Atlas en la Supercopa, Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Cruz Azul, confirmó que el delantero Carlos Rotondi sería jugador de La Máquina, y con ello consideran que para este torneo, la escuadra celeste tenga alrededor de tres refuerzos.

21 de junio

-Daniela Espinosa deja al América. Así lo anunció oficialmente el propio Club azulcrema, al informar que la delantera se despedía de las Águilas después de cinco años, periodo en el que se convirtió en la goleadora histórica de la institución con los 77 tantos que consiguió a lo largo de su estancia en Coapa, de donde se convirtió en todo un referente de la Liga MX Femenil.

23 de junio

-La Selección Mexicana salió del Top 10 de la FIFA. Luego de los dos juegos amistosos del MexTour así como la Concacaf Nations League, se informó que el Tricolor cayó tres posiciones en el listado con 1649.57 puntos. El Top Ten lo lideraba Brasil (1837.56), Bélgica (1821.92) y el tercer lugar es Argentina (1770.65 puntos).

24 de junio

-A dos semanas del inicio del Torneo Apertura 2022, Pumas anunció oficialmente la salida del atacante argentino Favio Álvarez, quien regresará a su país para jugar en Talleres de Córdoba. El sudamericano permaneció en Universidad por cinco temporadas, donde jugó 75 partidos y anotó únicamente siete goles y fue parte de los felinos que consiguieron los subcampeonatos de liga y Concacaf.

27 de junio

-Diego Cocca fue reconocido como el Mejor Entrenador de la temporada, esto en la entrega del Balón de Oro, donde fue homenajeado por haber sido Campeón del Atlas después de 70 años de no lograrlo, hecho que al timonel argentino le causó orgullo, pues su nombre y el de todo su equipo quedó escrito en la historia del club rojinegro.

INTERNACIONAL

21 de junio

Jennifer Hermoso, goleadora histórica del futbol femenil europeo, jugará en México. Así lo anunciaron medios de comunicación de España, informaron que la delantera ha decidido que su carrera continúe en la Liga MX Femenil, y Pachuca, América y Rayadas son sus opciones, esto a pesar de que recibió ofertar tanto del Real Madrid como del Atlético.

Pero fue hasta el 30 de junio, fecha en la que terminó su contrato con el Barcelona, que se sabrá a dónde jugará Hermoso.

La jugadora de 32 años, tuvo dos etapas con el Barcelona (2014-2017 y 2019-2022), periodo en el ganó cinco campeonatos de liga, cinco Copas de la Reina, dos Supercopas y una Champions League.

Además, en lo individual tuvo distinciones como el Balón de Plata (2021), el premio a la mejor delantera de la UEFA, y cinco trofeos como la máxima goleadora de la Primera Iberdrola, y todas fueron jugando con el Barcelona.

1 de junio

-Después de nueve años y 19 títulos, Gareth Bale se despidió del Real Madrid. El galés agradeció a los Merengues por medio de una carta en la que expresó: "Fue una experiencia increíble. Ha sido un honor, juntos pudimos hacer momentos que formarán parte de la historia. ¡Hala Madrid!".

5 de junio

-Argentina venció 5-0 a Estonia y fue un partido histórico para Lionel Messi, pues anotó los cinco tantos y con ellos llegó a 86 goles que lo que en ese momento se colocó como el cuarto jugador con más anotaciones en la selección. Mientras Cristiano Ronaldo (Portugal) es el primero con 117, sigue Ali Dael (Irán) con 109 y Mokhtar Dahari (Malasia) con 89 goles.

6 de junio

-El empate a uno con Francia realizado en el Poljud Stadium (en Croacia), sirvió para que el jugador histórico Luka Modric llegara a 150 partidos con la Selección de Croacia. Y para conmemorar la fecha, la afición croata homenajeó a Modric con un enorme tifo que ocupó parte de la tribuna, con la imagen del jugador.

13 de junio

-En una emotiva ceremonia, Marcelo le dijo adiós al Real Madrid después de 16 temporadas y 25 títulos, convirtiéndose en el jugador más ganador en la historia merengue. "Quiero agradecer al mejor club del mundo. No es un día triste, he hecho lo que tenía que hacer y dejó un legado a los jóvenes ", expresó el futbolista brasileño.

18 de junio

-Johan Vásquez, defensa central mexicano, fue presentado como nuevo jugador del Cremonese, de la Serie A, aunque para hacer válida la opción de compra del jugador mexicano al Genoa, el Cremonese deberá pagar 10 millones de Euros. Con esto, Johan se mantuvo con opción de jugar el Mundial de Qatar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANUARIO RÉCORD: ASÍ FUE MARZO DE 2022 EN EL MUNDO DEL DEPORTE