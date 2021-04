Charlyn Corral: 'Gente de la misma familia nos veían como locos porque todo el tiempo era futbol'

Tanto Charlyn como George Corral han contado siempre con el apoyo de sus padres. Incluso, la delantera contó que nunca les importó que los vieran 'raro' por querer ser futbolistas.

"Para mis padres tal vez no era tan fácil porque muchas veces nos tuvimos que perder cosas familiares y gente de la misma familia nos podía ver como locos porque todo el tiempo era futbol y yo no llevaba la vida de una niña normal, y a ellos los veían también así porque los dos jugábamos, pero lo manejaron muy bien porque ellos lo que querían era vernos felices y no importaba lo que la gente dijera", dijo Charlyn a RÉCORD.

La jugadora de Atlético de Madrid se dijo agradecida de que sus padres le dieran igual importancia a su gusto y al de su hermano por el futbol.

"Siempre me trataron igual y es algo que le agradezco a mis padres porque nos apoyaron a la par. Si jugaba él lo íbamos a ver todos, si era mi partido íbamos los cuatro y disfrutábamos mucho, era importante ya fuera un juego mío o de mi hermano, siempre el trato de mis padres fue igual", señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHARLYN CORRAL: 'DESDE LA PRIMARIA MI HERMANO ESCRIBÍA EN SU CUADERNO QUE QUERÍA SER FUTBOLISTA'