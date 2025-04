Chivas y Pumas se disputarán el último boleto al Play-In del Clausura 2025

Un cupo, dos contendientes. La Jornada 17 del Clausura 2025 aún tendrá mucho en juego, pues, aunque Toluca ya aseguró el liderato, aún hay equipos que se juegan su boleto a la Fase Final. Para esta instancia, nueva de 10 lugares ya están definidos, sin embargo, el último lugar para clasificar se lo disputará Chivas y Pumas este fin de semana.

Hasta el momento, los únicos dos clubes que aseguraron su estancia en los Cuartos de Final son Toluca y Cruz Azul; incluso los Diablos ya amarraron el liderato del torneo. Para que América también festeje su boleto a 4tos, le basta con sumar un punto en su último duelo frente a Mazatlán. Los otros tres clubes que pueden instalarse en Cuartos de Final son Tigres, León y Pachuca.

Para no depender de otros resultados, los tres tienen que conseguir la victoria. En caso de que alguno empate o pierda, Necaxa o Rayados podrían quitarle el puesto dentro de los seis primeros lugares. Necaxa llegará a la Jornada 17 como 7mo en la Tabla General con 28 puntos, empatado con los Tuzos, por lo que de ganarle a Puebla y si Pachuca no gana, clasificaría directamente a Cuartos de Final.

Toluca es líder del torneo | IMAGO7|

El último equipo que pueden instalarse meterse a la sexta posición es Monterrey, pero su panorama consiste en vencer a León y que Pachuca y Necaxa pierdan ante Atlético San Luis y Puebla, respectivamente. Abajo de ellos está Juárez en el 9no puesto, ya sin chances matemáticas de pasar a 4tos de Final, pero con el Play In asegurado.

Ante esto, solo queda un cupo disponible para la Liguilla, el cual será para Pumas o Chivas. Tras sus respectivas victorias en la Fecha 16, los Felinos quedaron en la 10ma posición con 21 puntos, mientras que Chivas los persigue en 11vo con 20 unidades. Con esto, el Club Universidad Nacional tiene en sus manos asegurar su pase al Play In.

Si los comandados por Efraín Juárez ganan, ellos avanzan a la Fase Final. Si empatan y El Rebaño no gana, Pumas se mantiene en dicha instancia. Si ambos pierden, los Universitarios también se colocan en Play In. El único panorama para que Chivas se clasifique es vencer al Atlas y esperar a que Pumas no gane frente a Tigres, los dos en calidad de visitante.

Pumas tiene el futuro en sus manos | MEXSPORT|