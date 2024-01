Estadio Ciudad de los Deportes albergará 24 partidos en cuatro meses; ¿cuáles son?

El Estadio Ciudad de los Deportes albergará a tres equipos mientras el Coloso de Santa Úrsula estará en remodelación rumbo al Mundial de 2026.

Cruz Azul, América y Atlante serán inquilinos del inmueble de la Colonia Noche Buena durante cuatro torneos, por lo que la carga de partidos para dicho recinto será importante.

Pero, ¿cuáles son los juegos que tendrá cada equipo durante este primer semestre?

Durante el Clausura 2024, el equipo de La Noria tiene programados nueve partidos como local. Mientras que América jugará siete compromisos como local en Liga MX más uno ya calendarizado correspondiente a la CONCACAF Liga Campeones y Atlante disputará siete juegos como local en el Estadio Ciudad de los Deportes correspondientes a la Liga de Expansión, así que en total en dicho inmueble se jugarán 24 partidos entre enero y abril.

Cabe aclarar que este número de compromisos corresponde únicamente a los que ya han sido calendarizados para la fase regular de los campeonatos domésticos que ahí se disputan y la primera fase del torneo de CONCACAF que enfrentará América, pero en caso de que Cruz Azul, América y Atlante accedan a Liguilla y siguientes rondas, dicha cantidad aumentará.

PARTIDOS QUE SE DISPUTARÁN EN EL ESTADIO ENTRE ENERO y ABRIL

CRUZ AZUL

Liga MX

Jornada 1 - Cruz Azul vs Pachuca

Jornada 3 - Cruz Azul vs Mazatlán

Jornada 4 - Cruz Azul vs Tijuana

Jornada 6 - Cruz Azul vs San Luis

Jornada 7 - Cruz Azul vs Tigres

Jornada 10 - Cruz Azul vs Chivas

Jornada 12 - Cruz Azul vs Necaxa

Jornada 14 - Cruz Azul vs Monterrey

Jornada 16- Cruz Azul vs Atlas

AMÉRICA:

Liga MX

Jornada 2 - América vs Querétaro

Jornada 5 - América vs Monterrey

Jornada 8 - América vs Cruz Azul

Jornada 9 - América vs Mazatlán

Jornada 11 - América vs Tigres

Jornada 13 - América vs San Luis

Jornada 15 - América vs Toluca

CONCACAF Liga Campeones.

Primera ronda - América vs Real Estelí

ATLANTE:

Liga de Expansión

Jornada 1 - Atlante vs Celaya

Jornada 4 - Atlante vs Alebrijes

Jornada 6 - Atlante vs Cimarrones

Jornada 9 - Atlante vs Tlaxcala

Jornada 11 - Atlante vs Mineros

Jornada 12 - Atlantes vs Atlético Morelia

Jornada 15 - Atlante vs Correcaminos

LOS 24 PARTIDOS EN 4 MESES

Cruz Azul Liga MX - 9

América Liga MX - 7

América CONCACAF - 1

Atlante Expansión - 7

