Francisco Chacón recuerda cuando 'Tuca' Ferretti le mostró su cartera

En el mundo del futbol mexicano, Ricardo 'Tuca' Ferretti es conocido por su fuerte temperamento y su carácter explosivo en los banquillos. Uno de los episodios más recordados de su carrera ocurrió en 2016, cuando el entonces técnico de Tigres protagonizó un incidente con Francisco Chacón, al sacar su cartera y mostrársela al silbante.

Durante un Clásico Regio entre Tigres y Monterrey, Ferretti protestó airadamente una decisión arbitral. En un acto que desató la controversia, el estratega brasileño sacó su cartera y la exhibió ante Chacón. En su momento, 'Tuca' explicó que su intención no era insinuar un intento de soborno, sino simular que él le estaba mostrando la tarjeta roja al árbitro.

"Yo creo que las decisiones de todo el juego quedaron cortas para la magnitud de este partido, es lo que pienso. No tengo autoridad para hacerlo (mostrar tarjeta roja al silbante), pero hay veces que juegas cascaritas y de repente hay partidos en los que dan ganas de expulsar al árbitro", declaró Ferretti en aquel entonces.

Francisco Chacón recuerda el episodio

Recientemente, Francisco Chacón revivió este momento en una entrevista con el exarquero Yosgart Gutiérrez. Lejos de alimentar la polémica, el exárbitro confirmó la versión de Ferretti y aseguró que siempre tuvo una relación cordial con él.

"Tigres contra Monterrey, no había VAR y le señalé una mano a Guido Pizarro, el hoy entrenador de Tigres. Marcé penal, benditamente lo fallaron, pero de todas maneras se hizo un desmadre. El 'Tuca' y yo siempre nos llevábamos de poca madre. En una jugada en la banda, el equipo iba perdiendo y me sacó la tarjeta como si me estuviera sacando la roja y me dice: 'el expulsado eres tú'", recordó Chacón entre risas.

