Incrementa tendencia de futbolistas mexicanos que dejan Europa por regresar a la Liga MX

Son varios los jugadores que en este año regresaron a México tras haber probado suerte en Europa, en donde muy pocos pudieron sobresalir.

Erick Gutiérrez estuvo cinco años en el PSV Eindhoven de los Países Bajos y regresó a su país para reforzar a las Chivas. Con los Granjeros, ganó tres títulos, dos Copas y una Supercopa de los Países Bajos.

Diego Lainez se fue como una de las joyas mexicanas, pues tuvo buenas actuaciones con el América, con el que se coronó; sin embargo, el joven de 23 años no pudo dar el ancho, no tuvo la regularidad deseada en el Real Betis y tampoco en el Sporting Braga. Tras no poder consolidarse en España ni en Portugal, regresó a México. En su primer torneo con Tigres tuvo discretas actuaciones, pero los felinos ganaron el título del Clausura 2023.

El equipo de la UANL se ha caracterizado por repatriar a varios jugadores mexicanos. El caso más reciente es el de Eugenio Pizzuto, quien estuvo tres años del otro lado del mundo, con el Lille y el Sporting Braga.

Santiago Muñoz se fue en condición de préstamo al Newcastle United en 2021, pero el club inglés no hizo válida la opción de compra y a inicios de 2023 regresó a Santos Laguna.

Santiago Naveda regresó al América tras su breve estancia en Polonia. No le fue nada bien con el Miedz Legnica, que descendió a la Segunda División.

Omar Govea regresó este año a México para jugar con el Monterrey, poniéndole fin a ocho años en Europa. Estuvo en el Porto B, luego en el Royal Mouscron, Royal Antwerp, Zulte Waregem y

finalmente en el Voluntari.

