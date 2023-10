Jorge Valdano sobre extranjeros en Liga MX: 'El problema no es la presencia, sino aprovecharlos'

Jorge Valdano habló sobre los extranjeros en la Liga MX y afirmó que el problema no está en su presencia, sino en no saber "aprovechar la influencia" que los futbolistas pueden aportar para el fortalecimiento y desarrollo de la liga.

Incluso, el exjugador argentino señaló que han habido selecciones campeonas del mundo que tenían una gran cantidad de extranjeros en su torneos locales.

“Hay que decir que Alemania fue campeón del mundo con decenas y centenares de jugadores extranjeros dentro del medio. España ni hablemos. Italia ni hablemos; o sea que ese no es el problema. El problema es aprovechar la influencia de estos jugadores para que el medio se fortalezca", dijo a ESPN.

Además, Valdano comentó que en México existe un "espanto" por los extranjeros, cuando en su experiencia la presencia de jugadores y entrenadores provenientes de distintos lugares "enriquecen el medio".

“Yo he estado los últimos cuarenta y tantos años en España. He visto desfilar entrenadores de todos los estilos, jugadores de todos los países, y eso da como resultado el enriquecimiento del medio. Aquí (México) produce un cierto espanto que haya tantos extranjeros y se lo pone como responsable de que la selección no evolucione”, agregó.

