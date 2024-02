El apretado calendario del Clausura 2024 ha llevado a la Liga MX a tener que dividir los partidos de la Jornada 9 a lo largo de dos semanas, esto a raíz, principalmente, de los compromisos de varios equipos en la Concacaf Champions Cup.

La novena fecha del certamen comenzará este miércoles, a pesar de que el pasado fin de semana apenas se disputó la Fecha 6, con el duelo entre Atlas y Pumas.

La actividad continuará el martes y miércoles de la próxima semana con cinco compromisos, entre ellos el Necaxa vs Chivas, León vs Cruz Azul y América vs Mazatlán.

Finalmente, la jornada culminará el 28 de febrero con el Tigres vs Juárez y Tijuana vs Monterrey.

¿Cuándo y en qué horarios se jugará la Jornada 9 de la Liga MX?

Miércoles 14 de diciembre

Atlas vs Pumas - 21:00

Martes 20 de febrero

Puebla vs Pachuca - 19:00

Necaxa vs Chivas - 21:00

Miércoles 21 de febrero

Toluca vs Santos - 19:00

América vs Mazatlán - 21:00

León vs Cruz Azul - 21:00

Martes 27 de febrero

Querétaro vs San Luis - 19:00

Miércoles 28 de febrero

Tigres vs Juárez - 19:00

Tijuana vs Monterrey - 21:00

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: NACHO AMBRIZ ACEPTA LÍO LEGAL CON TOLUCA: "ES UN TEMA DE MIS ABOGADOS"